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«Дневной дозор»: Сколько должен стоить проезд в общественном транспорте?

06.12.2022 18:20 «ПЛН-FM»

Стоимость проезда пассажиров и провоза багажа в автобусах Пскова изменится с 17 декабря. Теперь поездка в автобусе будет стоить не 31 рубль, а 36. Также с 25 декабря стоимость проездных билетов на месяц у школьников и студентов повысится на 100 рублей. С 1 декабря уже увеличились на 9% тарифы за ЖКУ, теперь пришла очередь роста стоимости проезда в общественном транспорте. Резкий скачок, безусловно, вызвал волну негодования в обществе.

Повышение стоимости проезда не новшество. Это происходит каждый год. С 10 января 2022 года рост составил 4 рубля. А вот на 5 рублей с 17 декабря люди уже не согласны. По прогнозам Банка России, инфляция в 2022 году составит в стране около 13%, а тарифы на проезд в автобусе Пскова увеличатся на 16%. Если граждане будут больше платить за поездки в автобусе и коммунальные услуги, то начнут меньше тратить на все остальное. Рост обязательных расходов скажется на снижении покупательской способности псковичей, и, соответственно, отразится на сферах торговли, услуг и производстве. Оправдан ли рост тарифов на проезд в общественном транспорте? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

 

 

Источник: ПЛН-FM



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