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«Дневной дозор»: Запретить фейерверки - за и против

16.12.2022 18:20 «ПЛН-FM»

Губернатор Курской области Роман Старовойт запретил продажу и запуск фейерверков в регионе с 12 декабря и до конца января. Он пояснил, что решение связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие жителей области. В регионе сохраняется «желтый» уровень террористической опасности. Аналогичное решение приняли власти Брянской области. В приграничных регионах такой запрет связан с угрозой обстрелов. Шум от фейерверков может ассоциироваться со звуками взрыва снарядов. Поэтому решение принималось в целях обеспечения спокойствия граждан. Жители этих областей скорее всего воспримут эти меры с пониманием. Власти Пскова отказались от общегородского фейерверка, но пока ограничений на запуск салютов для граждан в нашем регионе нет. Нужно ли запретить продажу и запуск фейерверков в Псковской области? Поговорим об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

 

 

Источник: ПЛН-FM



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