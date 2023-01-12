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«Дневной дозор»: Есть ли свобода слова в России?

13.01.2023 18:20 «ПЛН-FM»

13 января в нашей стране отмечается День российской печати. Это профессиональный праздник работников периодической печати, средств массовой информации и журналистов.

Не секрет, что прошлый год, во-многом стал переломным для российских СМИ. В 2022 году после начала спецоперации власти приняли массу новых законов, касающихся работы медиа. Вступило в действие новое законодательство «о фейках в отношении Вооруженных Сил России», некоторые российские издания и журналисты были внесены в список иностранных агентов, а также были заблокирован ряд независимых СМИ. Нарушителям грозят штрафы и уголовные дела. Все эти существенные изменения сильно повлияли на работу средств массовой информации.

Россия в 2022 году заняла 155-е место в ежегодном рейтинге свободы слова международной правозащитной организации «Репортеры без границ». Всего в рейтинге представлено 180 государств. При составлении рейтинга учитывается степень представленности мнений в медиапространстве, независимость СМИ, окружающая политическая среда и самоцензура, законодательная база, прозрачность работы СМИ, инфраструктура и злоупотребления в медиа. Авторы индекса оценили состояние свободы прессы в России как «очень тяжелое». Есть ли свобода слова в России? Легко ли работать СМИ в текущей реальности? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

 

 

Источник: ПЛН-FM



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