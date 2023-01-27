«Дневной дозор»: Нужен ли стоп-лист артистов, которые критикуют власть?

С началом спецоперации представители творческой интеллигенции и культурной общественности разделились на два лагеря. Одни деятели культуры выступают с критикой действий и решений российских властей, некоторые из них уехали за границу. Вторые – поддерживают политику руководства страны. Власти не раз поднимали вопрос о том, как поступить с артистами, которые критикуют позицию России. Так, депутат Госдумы Елена Ямпольская предложила отрезать от государственного финансирования артистов, выступающих против спецоперации. Ее коллеге, Екатерине Стенякиной, видимо, понравилась эта инициатива. Поэтому она предложила создать стоп-лист артистов, которые не смогут появляться на культурных площадках и принимать участие в проектах, финансируемых государством. Она особо отметила, что подобное нововведение не является цензурой, а лишь представляет собой ответную реакцию на поведение ряда российских деятелей культуры. Также парламентарий напомнила, что можно вернуться к инициативе лишения государственных наград непатриотично настроенных артистов. До этого Елена Драпеко тоже высказала идею о том, что на федеральном уровне необходимо создать закон, который будет лишать артистов, критикующих российскую власть, почетных званий.

Нужно ли создавать стоп-лист артистов, которые критикуют государство после начала спецоперации, и запрещать им участвовать в финансируемых из бюджета проектах? Необходимо ли лишать деятелей культуры, которые не согласны с политикой страны, ранее полученных государственных наград и званий? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM