«Дневной дозор»: Нужно ли возвращать Волгограду историческое название?

Инициатива вернуть Волгограду название Сталинград вновь оказалась в новостной повестке. Волгоград был Сталинградом с 1925 по 1961 год. Идея о возвращении к историческому названию обсуждается уже много лет. Например, такое предложение звучало в 2013 году, во время празднования 70-й годовщины победы в Сталинградской битве. Тогда инициаторы объяснили, что с юридической и исторической точки зрения будет правильно вернуть название Сталинград. В декабре 2022 года эта идея обсуждалась и была поддержана Волгоградской облдумой, после чего был создан общественный совет по изучению мнения волгоградцев по вопросу переименования.

Теперь история вышла на новый виток. Председатель экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Степашин во время дискуссии, посвящённой возможному переименованию Волгограда в Сталинград в преддверии 80-летия победы в Сталинградской битве (юбилей будут отмечать второго февраля) тоже высказался за переименование Волгограда в Сталинград. По его словам, сделать это нужно для сохранения памяти о Сталинградской битве, а личность Сталина к возможному переименованию отношения не имеет. Однако по поводу инициативы возникает много вопросов. Несмотря на то, что идея продиктована уважением к подвигам прошлого, все же возникает вопрос: точно ли речь в данном случае идет об исторической памяти или это скорее политическое решение? К тому же, почему-то никто сейчас не требует вновь переименовать Санкт-Петербург в Ленинград ради сохранения исторической памяти о не менее великом подвиге — героической обороне Ленинграда… Нужно ли вернуть Волгограду название Сталинград? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM