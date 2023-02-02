«Дневной дозор»: Сигналы «неравнодушных граждан» – примета времени или гражданская активность?

В последнее время в информационном пространстве появляется все больше сообщений об активности «Неравнодушных граждан». Если раньше бдительные «активисты» жаловались на шумных соседей или нецензурные надписи на стенах домов. То сейчас внимание многих из них переключилось на врагов внутренних. Такие «неравнодушные» приглядывают за окружающими и своевременно докладывают «куда следует» о проявлении «вражеских настроений» в обществе и требуют принятия незамедлительных мер. Недавно посетители одного из ресторанов в Краснодарском крае бдительно проинформировали правоохранителей о том, что семейная пара за соседним столиком вела разговоры с антироссийской тематикой. Пару незамедлительно задержали и завели административные дела.

Есть «неравнодушные граждане» и в Пскове. На сайте губернатора Псковской области недавно появилось обращение. Женщина просила разобраться с флагом, который обнаружила на строительном кране. По ее словам, цвета выгоревшего на солнце триколора ассоциируются у нее с антироссийским движением. После появилось еще одно обращение: та же жительница Пскова пожаловалась на то, что рядом с Музеем оккупации в Пскове находится ресторан «Карл Фридрих». По ее логике, нельзя рядом с таким музеем работать заведению с названием, связанным с недружественной страной.

Конечно, нужно разделять понятия: ведь когда человек действительно сигнализирует о том, что кто-то нарушает закон — это вполне вписывается в представление о проявлениях гражданского долга. Другое дело — информирование властей о проявлениях инакомыслия. В 30-ые годы прошлого века в нашей стране было распространено доносительство. Этот феномен считается неотъемлемой частью истории сталинского СССР. Поводом для жалобы могло стать что угодно: ссора с приятелем, зависть к знакомому на любой почве, соперничество из-за женщины. Неприятностями грозили рассказанный политический анекдот или замеченное недоброжелателями «морально-бытовое разложение». Сигналы «неравнодушных граждан» – это примета времени, или своевременные проявления гражданской активности? Как относиться к такой тенденции обществу и надо ли реагировать на сигналы «неравнодушных» властям? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM