«Дневной дозор»: Ожидания от Послания президента

21 февраля Владимир Путин обратится с ежегодным президентским Посланием к Федеральному Собранию. По традиции глава государства подведет итоги прошедшего года и обозначит стратегические ориентиры, а часть из сказанного ляжет в основу новых законов. Точный перечень тем Послания пока неизвестен. В преддверии обращения пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил только, что в нем будет сделан акцент на текущей ситуации и главными темами будут спецоперация, экономика и социальная сфера. Политобозреватели и конспирологи выдвигают самые разные версии. Эксперты предполагают, что в своем выступлении президент затронет такие темы, как поддержка участников спецоперации, оснащение армии, модернизация военно-промышленного комплекса и противостояние санкциям Запада. Мы поинтересовались у сегодняшних комментаторов, чего они ждут от Послания главы государства, на какие вопросы рассчитывают получить ответы и какие, на их взгляд, актуальные темы должны быть затронуты в послании. Поговорим об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM