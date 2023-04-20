«Дневной дозор»: Будут ли губернаторские выборы конкурентными?

В сентябре 2023 года в Псковской области пройдут губернаторские выборы. Предстоящая кампания такого уровня будет проходить в регионе шестой раз. На этой неделе состоялась рабочая встреча действующего губернатора с главой государства Владимиром Путиным, на которой президент высоко оценил работу команды Михаила Ведерникова и одобрил его кандидатуру на второй срок. 21 апреля состоялся Форум Секретарей местных и первичных отделений партии «Единая Россия», на котором единороссы Псковской области приняли решение выдвинуть Михаила Ведерникова своим кандидатом. Фактически это означает официальный старт избирательной кампании по выборам губернатора Псковской области.

Интересно, что раньше предвыборная кампания начиналась чуть ли не за год до единого дня голосования. Но в этот раз, когда до губернаторских выборов осталось уже около полугода, еще даже не все партии определились, кого они выдвинут в качестве кандидата, и будут ли вообще участвовать в важнейшей региональной избирательной кампании. Политологи отмечают, что с каждым избирательным циклом конкуренция кандидатов становится все менее заметной. В первую очередь это происходит из-за муниципальных фильтров, которые отсекают несистемные элементы. Однако участники выборов, которые могут пройти этот барьер, как будто особо не бьются за победу. Ведь от системной оппозиции, представленной в регионе, на данный момент нет каких-то официальных решений по поводу участия в губернаторской кампании. Есть смысл задуматься: будут ли предстоящие губернаторские выборы конкурентными? Есть ли у партий от оппозиции кандидаты, которые смогут побороться с явным фаворитом избирательной гонки - кандидатом партии власти? Или результат сентябрьских выборов предрешен? Что нужно сделать, чтобы повысить конкуренцию на выборах? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM