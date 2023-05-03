«Дневной дозор»: Как ограничительные законы повлияли на публичную политику в России?

С момента начала специальной военной операции, в условиях беспрецедентного давления со стороны Запада и серьезных корректировок в наших взаимоотношениях с внешним миром, в во внутренней политике России произошли кардинальные изменения. Был принят целый ряд законодательных норм, которые повлияли на общественно-политическую жизнь страны. В частности, появились новые ограничения в законе о СМИ, по публичным мероприятиям, значительно расширился список иностранных агентов. Помимо изменений законодательства и ужесточения правоприменительной практики, по словам многих политиков и общественных деятелей, изменился сам политический климат в стране.

Мы решили поинтересоваться у псковских политиков и федеральных политологов, как ограничительные законы последнего года отразились на публичной политической деятельности в России и, в частности, в псковском регионе. Этот вопрос актуален еще и потому, что Россия вступает в новый электоральный цикл - второй с момента начала СВО.

И если прошлогодние выборы прошли, когда многие ограничения еще не были введены, то теперь потенциальным кандидатам (в том числе и на выборах губернатора Псковской области) придется заявлять о себе в условиях новой реальности, когда институт митингов, протестных акций, шествий и пикетов фактически перестал существовать, да и публичная критика власти стала еще более проблематичной, чем раньше. Изменились законы, изменились условия, правоприменительная практика. То, что еще вчера было можно, теперь нельзя. Если раньше за некоторые поступки и высказывания тебе могли просто пригрозить пальцем, то теперь политик может получить за это реальный срок. Легко ли вести публичную политическую деятельность в таких условиях? Об этом — сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM