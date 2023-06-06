«Дневной дозор»: Нужно ли создать механизм реабилитации иноагентов?

За прошедший год с начала спецоперации на Украине число людей, признанных иностранными агентами, увеличилось в разы. Это связано с расколом общества по вопросу поддержки политики федеральных властей в отношении СВО. Среди них много представителей политической и культурной элиты страны: политиков, общественных деятелей, актеров, писателей, режиссеров и музыкантов. Спектакли с участием актеров-иноагентов начали убирать из театральных репертуаров, были отменены концерты музыкантов с присвоенным статусом, политики-иноагенты теперь не могут принять участие в выборах.

В настоящее время в российских политических кругах существуют два противоположных подхода по поводу дальнейшей судьбы иноагентов. С одной стороны есть различные предложения по ужесточению мер к инакомыслящим, рассматриваются инструменты по ограничению деятельности, так называемых «врагов народа». Например, член Общественной палаты России Александр Малькевич предлагает бороться с информационной «пятой колонной» и зачищать инфополе. Он публично призвал Минюст и Роскомнадзор пересмотреть деятельность некоторых общественных деятелей и интернет-СМИ, ведущих, по его мнению, антироссийскую деятельность.

Но в это же время звучат предложения о создании практики «реабилитации» иностранных агентов, либо их интеграции обратно в российскую общественно-политическую среду. Например, в Госдуме появляются идеи о том, как дать возможность избавиться от клейма «иноагент». Так, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов предложил процедуру, по которой «осознавшее свою вину» лицо может избавиться от «неудобного» статуса. Со слов политика, для этого россиянам, ранее осудившим и высказавшимся в негативном ключе про СВО, необходимо признать свою ошибку и выделить деньги на помощь для участников спецоперации. Нужен ли законодательный механизм исключения из списков иноагентов и смягчить отношение к инакомыслящим? Какими должны быть условия для их «реабилитации»? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM