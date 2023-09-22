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«Дневной дозор»: Чего не хватает в палитре культурной жизни Пскова?

22.09.2023 18:20 «ПЛН-FM»

В последние годы резко изменилась культурная политика региона. Проводится большое количество фестивалей, культурных мероприятий. В этом году событийный календарь Пскова действительно как никогда насыщен мероприятиями практически всех направлений. Проходят патриотические, музыкальные, танцевальные фестивали, причем как уже проверенные, ставшие традиционными, так и совершенно новые. Губернатор Михаил Ведерников в этом году отметил профессиональный подход и креатив Комитета по культуре Псковской области. Создаются новые проекты, применяются новые формы. В большей степени делается акцент на широкие массы и востребованность. Но всегда находятся псковичи, которые считают, что культурной жизни региона, при всей ее насыщенности, чего-то не хватает. Сегодня мы решили выяснить, что это может быть? Какие культурные проекты еще необходимы региону? В каких направлениях? Может быть нужно больше развивать уже имеющиеся проекты? Поговорим об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

 

 

Источник: ПЛН-FM



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