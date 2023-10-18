«Дневной дозор»: Цензура возвращается в искусство?

В этом году в России некоторым масштабным кинокартинам было отказано в выдаче прокатного удостоверения. Под ограничения попадают как зарубежные, так и отечественные киноленты. В Минкульте объяснили, что такие иностранные фильмы, как «Барби» и «Оппенгеймер», не соответствуют традиционным ценностям российского общества. Также ведомство отказалось выдать прокатное удостоверение российскому фильму Александра Сокурова «Сказка». Причина такого решения неизвестна.

Запреты коснулись и тех фильмов, которые не имеют мировую известность. Например, не так давно из онлайн-кинотеатров был удален триллер «Айта» Степана Бурнашева. Это самая кассовая якутская киноработа в отечественном прокате. Получается, что система прокатных удостоверений, созданная в 1990-х годах как средство борьбы с пиратством, превратилась в инструмент государственной цензуры. Ситуация только усугубляется: растет количество ограничений в прокате, отзываются уже выданные удостоверения, критерии отказов становятся все более размытыми. Почему фильмы попадают под ограничения Минкульта? Оправданно ли это? Что это - очередной виток цензуры, или борьба с чуждыми российскому зрителю ценностями? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM