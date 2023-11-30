«Дневной дозор»: Сокращение рабочей недели на час - «за» и «против»

В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочей недели на один час – с 40 до 39 часов. Авторы этой инициативы уверены: жители России находятся на своих рабочих местах дольше положенных 40 часов. С одной стороны многие заранее приезжают на работу. С другой – некоторые начальники, якобы, злоупотребляют своей властью, наращивают объёмы производства, но не увеличивают штат. Итог – люди вынуждены трудиться в условиях постоянных переработок, которые порой ещё и не оплачиваются. Есть, к слову, мнение и о том, что гражданам РФ приходится трудиться по ненормированному графику ещё со времён коронавируса, когда их коллеги болели, а объёмы производства падали.

Тем не менее, законопроект вызвал дискуссию. Его сторонники говорят о том, что это благо. Один свободный час в неделю, четыре – в месяц. Благодаря сокращению дня перед выходными люди получат дополнительное свободное время, смогут раньше уехать за город, на дачи или же заняться своими делами. В то же время противники закона утверждают, что если у предприятия есть непрерывные производственные циклы, а ему придётся раньше отпускать работников, то компании окажутся в ситуации, когда им придётся искать себе сотрудников на эти «свободные четыре часа». Или же автоматизировать и перестраивать процессы, а то и предлагать подработку своим же сотрудникам. Так нужен ли в россиянам закон о сокращении рабочей недели? Принесёт ли он больше пользы, чем неудобств? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM