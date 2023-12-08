«Дневной дозор»: Должны ли российские спортсмены участвовать в Олимпиаде на условиях МОК?

С конца июля по начало августа 2024 года в Париже пройдут 33-е летние Олимпийские игры. На днях Международный олимпийский комитет объявил, что российских спортсменов допустят к участию в них лишь в нейтральном статусе – то есть без государственного флага, без гимна, без упоминания страны и без возможности участия в командных соревнованиях.

Помимо этого Международный олимпийский комитет озвучил и другие критерии допуска наших олимпийцев. Россияне и белорусы, пожелавшие принять участие в Олимпиаде, во-первых, не должны быть замечены в поддержке специальной военной операции на Украине. А во-вторых, не должны быть связаны с силовыми ведомствами.

Эти требования возмутили и спортсменов, и тренерский состав. Обновлённые условия допуска к Олимпиаде в Сети назвали унизительными для русских атлетов. На фоне случившегося некоторые спортсмены уже объявили, что не поедут на соревнования в Париж и изменят своё решение лишь в том случае, если русофобские критерии будут отменены. Впрочем, нашлись и те, кто изъявил желание отправиться на Олимпиаду вопреки всему. Чтобы отстоять честь своей страны, чтобы своим присутствием ещё раз напомнить о России на международной арене. Пока таких спортсменов единицы (большая часть – представители борьбы и дзюдо). Стоит ли россиянам принимать участие в Олимпиаде на условиях Международного олимпийского комитета? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM