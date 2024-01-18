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«Дневной дозор»: Курс на советскую школу

19.01.2024 18:20 «ПЛН-FM»

В последние годы российское образование уверенно движется к стандартам и подходам советской системы образования. В 2023 году, например, в школы начали возвращаться отменённые в 1990-ых годах курсы начальной военной подготовки. Появились «разговоры о важном», которые многие ассоциируют с «советскими уроками политинформации».

А вот ещё две вехи возвращения к советской школе: Дума уже приняла поправку об обязательном уроке труда в образовательных учреждениях. До этого в школах, лицеях и гимназиях не было унифицированной программы – в одних заведениях девочки и мальчики осваивали социально-бытовые навыки, в других – только робототехнику. Теперь учебный курс разделят по гендерному признаку. Шакольницы будут постигать азы кулинарии, кройки и шитья. А их одноклассники – работу с инструментами для дома и проектно-чертёжные работы. «Вишенка на торте» – обязательная сдача для школьников нормативов комплекса ГТО. Такое предложение уже озвучили в Госдуме. Что будет дальше, остаётся лишь гадать.

Но для многих уже заметно: все эти новшества, словно машина времени, переносят к эпохе советского образования. Да знания в советской школе давали многогранные. Но всё-таки назвать идеальной эту систему было сложно. Существование в школах идеологической цензуры, разного рода ограничения, недостаточный (по мнению ряда экспертов) уровень воспитания критического мышления... Так нужно ли полностью совершать этот камбек, превращая современную школу в советскую? К каким трудностям это может привести? И готова ли к подобному материально-техническая база современных школ лицеев и гимназий? Подробнее о том, как относятся педагоги и родители относятся к подобным переменам, сегодня в программе «Дневной дозор».

 

 

Источник: ПЛН-FM



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