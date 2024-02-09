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«Дневной дозор»: Представляет ли доносительство угрозу для общества?

12.02.2024 18:20 «ПЛН-FM»

Последние пару лет нашу страну захлестнула волна доносительства. Неравнодушные граждане жалуются на своих коллег и соседей во все инстанции. Жалобу сегодня можно легко схлопотать за разговоры на кухне, за посты в соцсетях, за чтение неправильных книг, за выход неправильных спектаклей... Надо сказать, это явление наша страна уже переживала лет сто назад. И тут вспоминается известная довлатовская цитата:

 «Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить; кто написал четыре миллиона доносов? … Их написали простые советские люди. Означает ли это, что русские — нация доносчиков и стукачей? Ни в коем случае. Просто сказались тенденции исторического момента».  

«Новые люди» предложили бороться с доносительством. На минувшей неделе вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил в правительство России законопроект о наказании для серийных доносчиков. Тех, кто злоупотребляет правом на обращение в государственные органы, он предлагает лишать доступа к соцсетям на три года и привлекать к обязательным работам. Надо ли бороться с доносительством? Является ли оно опасным для общества или наоборот хорошо, что есть на свете бдительные граждане, которые по любому поводу «сигнализируют» в госорганы? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

 

 

Источник: ПЛН-FM



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