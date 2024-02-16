«Дневной дозор»: Дебаты на TV и радио- нужно ли в них участвовать?

На этой неделе в России стартует важный этап президентских выборов — агитация. Это означает, что в средствах массовой информации в самое ближайшее время появятся предвыборные ролики, а параллельно с ними будут запущены дебаты. Транслировать их обязаны государственные телеканалы и радиостанции. Как того и требует закон, всем кандидатам гос СМИ предоставят равные объемы времени — платного и бесплатного — для проведения дебатов. К слову, в нашем регионе в ходе дебатов выступать будут не сами кандидаты на пост главы государства, а их доверенные лица.

Предвыборные дебаты были заимствованы российской избирательной системой из западных практик. Публичная очная дискуссия кандидатов в президенты - одна из практик американских выборов, где нередко победа в дебатах приводила и к выигрышу всей кампании. В современной России к дебатам кандидатов - отношение разное. Кому-то они интересны, а кто-то считает этот инструмент необязательной частью избирательной кампании. В преддверии этих публичных дискуссий мы решили поинтересоваться, нужны ли дебаты на сегодняшних выборах, кто будет участвовать в них и будут ли их смотреть представители псковского общественно-политического «бомонда»? Ответы на эти и другие вопросы сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM