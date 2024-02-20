«Дневной дозор»: Как смерть Навального* повлияет на внутреннюю и внешнюю политику нашей страны?

На прошлой неделе мировые СМИ растиражировали информацию о смерти российского оппозиционера Алексея Навального*, включенного в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности. Последнее время Навальный отбывал наказание в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе.

Российские и зарубежные политики, государственные деятели, журналисты-обозреватели, политологи и диванные аналитики высказали немало версий произошедшего и его влияния как на внутриполитическую ситуацию в России, так и на международную политику. По мнению российских официальных лиц и представителей парламентских фракций, смерть Навального произошла ввиду естественных причин и никак не скажется на внутриполитической ситуации в стране, так как оппозиционер в последнее время не имел серьезного общественно-политического влияния.

Несистемная оппозиция, напротив, считает, что смерть оппозиционера — это вина российских властей и коллективная ответственность не уехавших. А отдельные представители несистемной оппозиции возлагали надежды, что смерть оппозиционера придаст импульс протестным настроениям. Большинство западных лидеров ожидаемо - где прямо, а где косвенно - обвиняют в смерти оппозиционера российское руководство и призывают к ужесточению санкций в отношении нашей страны. Как принято в условиях информационной войны, российские политики отвергают предъявляемые обвинения - и в свою очередь обвиняют коллективный Запад в спекуляциях и инсинуациях для продолжения антироссийской кампании. Мы решили узнать у экспертов, как смерть Навального отразится на России и к чему приведет — к эскалации противостояния с Западом, к оттепели или вообще никак не повлияет на внутреннюю и внешнюю политику нашей страны? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

* Включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

Источник: ПЛН-FM