«Дневной дозор»: Почему учителя уходят из профессии и как их вернуть?

2023 год в России был объявлен Годом педагога и наставника. По задумке федерального центра, это должно было послужить мощным импульсом для повышения престижа профессии учителя и улучшения их материального положения. Все бы ничего, но на днях в СМИ опубликовали статистику, которая свидетельствует, что в Год педагога и наставника Министерство просвещения зафиксировало рекордное число увольнений учителей. В переводе на цифры, в прошлом году из российских школ ушли 193 с половиной тысячи педагогов - это максимальное значение с 2017 года.

В чем причины такого антирекорда? Если вспомнить, профессия педагога в России уже давно не в почете. Постепенно в нашей стране во-многом формировался образ школьного учителя как человека, который не может реализовать себя в какой-то другой плоскости и поэтому, чтоб получать хоть какую-то копейку, идет работать в школу. А там… большая нагрузка, маленькая зарплата, далеко не всегда воспитанные ученики, масса ограничений… Про то не говори, про это не говори, фотки в купальнике не выкладывай… Никакой личной жизни — лишь ограничения, а к ним в придачу дополнительные часы, бессонные ночи за проверкой тетрадок, неприятные разговоры с «мы же родителями» и тд. Все это не очень-то способствуют тому, чтобы молодежь стремилась работать в школе. Даже выпускники педагогических вузов идут работать куда угодно — лишь бы не в школу, а те, кто уже успел поработать педагогом, оттуда бегут в частный бизнес и репетиторы. В результате многие школы стоят полупустые и нехватку учителей пытаются восполнить за счет студентов. И при этом мы хотим конкурировать с просвещенным миром! Хороша будет конкуренция, если скоро дети разучатся складывать слова в предложения!

Как вернуть учителей в школы? Какими «кнутами и пряниками» надо заманивать туда молодые кадры? Почему кадровый антирекорд пришелся именно на Год педагога и наставника? Об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM