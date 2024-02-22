«Дневной дозор»: День Защитника Отечества – праздник всех мужчин или только военных?

Сегодня, 23 февраля, в России отмечается День защитника Отчества. С начала 90-х годов праздник этот потерял своё прежнее идеологическое значение, значение Дня Советской Армии, и потихоньку превратился в чисто гендерный праздник всех мужчин. Никто про защитников Отечества особо не вспоминал, а мыслил по принципу 8 марта — Международный женский день, а 23 февраля — мужской. Такая сложилась матрица. Но произошедшие в последние пару лет изменения во внешней политике России кардинально поменяли смысл и значение Дня защитника Отечества. Он постепенно снова становится праздником людей в погонах. Причем, вне зависимости от пола. День Защитника Отечества – праздник всех мужчин или только военных? Надо ли 23 февраля поздравлять женщин в погонах или следует дождаться 8 марта? А мальчиков и юношей, которые пока не служили в армии надо поздравлять? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM