www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
16 февраля 22 февраля 22 февраля 27 февраля 26 января 22 февраля 15 февраля 27 февраля 22 февраля 26 февраля Телефон прямого эфира 23 февраля 27 февраля 27 февраля 15 февраля 16 февраля

«Дневной дозор»: Будут ли политики и общественники агитировать избирателей за ДЭГ?

28.02.2024 18:20 «ПЛН-FM»

С 15 по 17 марта 2024 года в России пройдут президентские выборы. Отдать свой голос за одного из четырёх зарегистрированных кандидатов жители страны смогут не только традиционным способом (во время личного визита на свой избирательный участок), но и «онлайн» — посредством дистанционного электронного голосования. Такая возможность в этом году есть у 38 миллионов избирателей из Москвы и 28 регионов страны. В числе них и Псковская область.

Регистрация на ДЭГ длится уже около месяца. По данным региональной избирательной комиссии на 27 февраля заявки на участие в дистанционном электронном голосовании подали около 12% всех избирателей в Псковской области. У тех, кто пока не сделал этого, есть время до полуночи 11 марта. Тем временем, мы решили выяснить, какому из механизмов для голосования отдают предпочтение псковские политики и общественники — традиционному или дистанционному — и планируют ли агитировать своих сторонников и избирателей участвовать в ДЭГ. Подробнее об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты