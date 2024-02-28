«Дневной дозор»: Будут ли политики и общественники агитировать избирателей за ДЭГ?

С 15 по 17 марта 2024 года в России пройдут президентские выборы. Отдать свой голос за одного из четырёх зарегистрированных кандидатов жители страны смогут не только традиционным способом (во время личного визита на свой избирательный участок), но и «онлайн» — посредством дистанционного электронного голосования. Такая возможность в этом году есть у 38 миллионов избирателей из Москвы и 28 регионов страны. В числе них и Псковская область.

Регистрация на ДЭГ длится уже около месяца. По данным региональной избирательной комиссии на 27 февраля заявки на участие в дистанционном электронном голосовании подали около 12% всех избирателей в Псковской области. У тех, кто пока не сделал этого, есть время до полуночи 11 марта. Тем временем, мы решили выяснить, какому из механизмов для голосования отдают предпочтение псковские политики и общественники — традиционному или дистанционному — и планируют ли агитировать своих сторонников и избирателей участвовать в ДЭГ. Подробнее об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM