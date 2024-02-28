«Дневной дозор»: Стоит ли упрощать трудоустройство подростков на заводы?

«Нехватка кадров — один из рисков для российской экономики», - на этот факт в послании Федеральному Собранию, прозвучавшем в последний день февраля 2024 года, указал президент Владимир Путин. Кадровый дефицит в России с каждым годом, действительно, ощущается всё острее. В числе регионов, испытывающих недостаток в специалистах, по данным сервисов по поиску работы, значится и Псковская область. Аналитики подсчитали, что только за 2023-й год число новых вакансий и рабочих мест в регионе выросло на 25%. Специалисты уверены: единственный выход для бизнеса решить вопрос с острым дефицитом рабочих рук — нанимать тех кандидатов, подбор которых ещё 2–3 года назад для компании был невозможен, например, соискателей младше 18 лет.

Аналогичная картина складывается и в ряде других субъектов РФ. Поэтому решением проблемы озаботились на федеральном уровне. Помочь справиться с «кадровым голодом» решили, в первую очередь, заводам и фабрикам. Если говорить конкретнее, глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов направил на заключение в кабмин законопроект, призванный упростить процесс трудоустройства на заводы для подростков.

По данным «Парламентской газеты», сейчас молодые люди в возрасте до 18 лет всё чаще хотят иметь собственный доход. Но устроиться они могут, как правило, лишь в службы доставки, заведения общепита и call-центры. И это в то время, когда стране нужны рабочие руки на заводах! Попытка «убить одним махом двух зайцев» вызвала в обществе разногласия. С одной стороны, инициатива поможет подросткам раньше начать «восхождение по карьерной лестнице», даст возможность закрепиться на большом предприятии и получить «собственную копеечку». Но с другой... Насколько безопасной будет такая работа на заводах для подрастающего поколения? Не обернётся ли трудоустройство несовершеннолетних кадров для предприятий кучей дополнительных проверок и бумажной волокитой? О том, нужно ли упрощать процесс трудоустройства подростков на заводы сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM