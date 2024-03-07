«Дневной дозор»: Почему распадаются браки и как укрепить институт семьи?

2024-й объявлен в России Годом семьи. План проведения мероприятий установлен, а в послании Владимира Путина Федеральному Собранию инициирован новый национальный проект под названием «Семья». Он охватывает целый ряд аспектов — от единого статуса многодетной семьи до помощи семьям с ипотечными кредитами. Разумеется, такое внимание к семье и детям не может не радовать. Однако в ближайшее время стране предстоит начать активно противостоять ещё одной проблеме — не уменьшающемуся числу разводов. По данным Псковстата, в минувшем году в регионе на почти 3 900 браков пришлось более 2 900 разводов. В сравнении с 2022 годом в Псковской области стали почти на 17% меньше играть свадеб, а вот разводиться меньше не стали.

Сложно решить задачу с повышением рождаемости, если ежегодно распадаются тысячи семей. Вопрос о том, как выйти из этой «мёртвой петли» уже давно обсуждается на федеральном уровне. Идеи звучат самые разные — ввести в школах уроки «семьеведения», увеличить процедуру расторжения брака до полугода (вдруг передумают) и даже штрафовать тех, кто разводится. Идей много, конкретных шагов — пока не очень. Волна разводов продолжается. В том числе, и в Псковской области. О том, почему распадаются браки и как укрепить институт семьи, сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM