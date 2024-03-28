«Дневной дозор»: Закон для владения оружием для самообороны - упростить или нет?

После трагедии в Подмосковье прошла неделя. На протяжении этого времени в Интернете появлялись истории о том, как посетители печально известного «Крокус сити» пытались противостоять террористам (и даже сумели обезвредить одного из них голыми руками). Героическая история. Спорить ни к чему. Но в соцсетях как раз под такими сообщениями зачастую начинаются самые жаркие дискуссии. Наряду с теми, кто восхищается мужеством героев публикации, звучат голоса тех, кто возмущается малым количеством охраны. Или даже поднимает вопрос о необходимости разрешения гражданского оружия для самообороны в условиях террористической опасности.

С одной стороны, оружие для нападения на мирных людей сумели достать сами террористы… С другой, — оружия, которое в данной ситуации могло бы послужить добру, не было у самих посетителей… Подхода к разрешению этого противоречия может быть два. Первый — пойти по американскому сценарию и достаточно широко разрешить ношение оружия, надеясь на то, что вооружённый гражданин будет представлять ещё одну линию защиты для совершения подобных терактов. И второй — ужесточить правила оборота ещё сильнее. К слову, именно этот вариант всё чаще озвучивается в нашей стране.

И, в этой связи, нужно обратить внимание вот на какой нюанс: обезоружить граждан можно. Но даже в таких условиях потенциальный преступник сможет достать «на чёрном рынке» всё, что ему необходимо. Так нужно ли идти по этому пути? В подмосковном «Крокусе» оружия, по некоторым данным, не было даже у представителей частного охранного предприятия, которые дежурили на входе.

Да, история не терпит сослагательного наклонения. Но если бы оружие для самообороны было бы распространено, удалось бы избежать такого количества жертв? О том, что сейчас более актуально: ужесточить или, напротив, упростить правила и требования к владению оружием для самообороны, сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM