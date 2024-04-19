«Дневной дозор»: Закон о «наливайках» ничего не изменил?

Проблема с «наливайками» для Псковской области очень актуальна. Дело в том, что наш регион многие годы подряд находится в демографической яме, и его население быстро вымирает. И дело здесь не только в низкой рождаемости… Одна из причин — бытовое пьянство и алкоголизм. Власти уверяют, что борются с этим злом. Но в конце концов «война с зелёным змием» все равно оканчивается словами. И одно из ярких доказательств тому — борьба с «наливайками». Избавиться от сомнительных «кафе» на первых этажах жилых домов, куда частенько наведываются маргинальные личности, пытаются уже более 10 лет. Дискриминационные меры в отношении «наливаек» пытались вводить ещё при прежнем губернаторе Псковской области. Однако заметных изменений добиться не удалось. Жалобы жителей многоквартирных домов на грязь, шум, пьяные драки продолжают литься как из рога изобилия.

И в то время как продажи алкоголя в ряде добросовестных магазинов были ограничены по времени, в «наливайках» царство «зелёного змия» ширилось и процветало. Некоторое время у властей была «отмазка» — они ссылались на то, что по документам такие заведения являются не магазинами, а кафе, и потому повлиять на них никак нельзя. Да и в целом все ожидали принятия закона о борьбе с пабами и барами на федеральном уровне. Дождались. 14 февраля 2024-го документ, расширяющий возможности регионов по борьбе с «наливайками», был подписан Владимиром Путиным.

О том, как сильно нуждаются в таких полномочиях регионы, ранее мы уже говорили в программе «Дневной дозор». Отметить дополнительно нужно вот что: закон вступил в силу с 1 апреля, прошёл почти месяц. А в жизни всевозможных баров, пабов и закусочных в Псковской области так ничего и не изменилось. Псковичи негодуют, задаются вопросом почему не работает закон и даже винят профильный комитет областного правительства в халатности. В чем дело? И есть ли надежда на спасение от «наливаек»? Об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM