«Дневной дозор»: Лошади в парках

Городские власти решили возобновить борьбу с лошадьми в парках и скверах Пскова. Публичные слушания по вопросу нахождения непарнокопытных на общественных территориях назначили на вторую половину мая. И эта ситуация, по мнению некоторых пользователей соцсети, уже напоминает анекдот. Над беспомощностью чиновников в «лошадином вопросе» в интернете иронизировали и в 2016, и в 2017 годах. Мол, «кавалерия» сумела обыграть даже бывшего главу города Пскова Ивана Цецерского, который заявлял, что Детский парк «придется обнести забором, а на входах установить турникеты, чтобы на территорию парка ни одна лошадь не проскочила».

С лошадницами боролись, ссылаясь на постановления городской Думы и администрации города, вызывали полицию, составляли протоколы… Глава города покинул свой пост, а лошади в псковских парках остались. Позволить ли лошадям и пони катать детей в парке? В этом вопросе псковичи традиционно делятся на два лагеря. Первые призывают к тому, чтобы убрать «кавалерию» или хотя бы регламентировать её работу, сделать эти услуги более прозрачными и безопасными. Вторые же требуют оставить лошадей и их владелиц в покое, а заодно уверяют, что кони никому не мешают, а многие, наоборот, регулярно с радостью «навещают их в Детском парке». Как бы там ни было, механизм запущен. Публичные слушания маячат на горизонте. Каким может быть их итог, предполагать не возьмёмся. Но все за и против озвучим в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM