«Дневной дозор»: Отказ от бакалавриата - за и против

С 2025 года в системе высшего образования понятие «бакалавриат» упразднят. Уже полученные дипломы с такой пометкой сохранят свой вес. А те молодые люди, которые успели поступить в вузы на программы бакалавриата и проходят обучение прямо сейчас, смогут завершить его по старой схеме, без перехода к новой модели. Для всех же остальных со следующего года вместо бакалавриата и магистратуры в вузах будут «высшее образование» и «специализированное высшее». Об этом несколько дней назад на заседании Госдумы заявил глава Минобрнауки России Валерий ФалькОв.

Зачем это нужно? Как следует из объяснения федеральных чиновников, смысл преобразований в том, чтобы создать некую «новую точку отсчета в развитии национальной системы образования». Ведь ранее эксперты пришли к выводу о том, что подготовка действительно квалифицированных специалистов по ряду специальностей за четыре года (именно столько сейчас учатся бакалавры) невозможна. На этом фоне министр науки и высшего образования призвал перейти на пять-пять с половиной лет обучения.

Нужно сказать что пилотный проект в ключе новой системы высшего образования уже реализовывают в нескольких вузах России. Однако тревог, сомнений и вопросов по поводу предстоящих перемен у россиян меньше не становится. Болонская система, от которой сейчас стремятся уйти в нашем государстве, была задумана как система единых стандартов обучения, объединяющая ВУЗы разных государств.

И в этой связи, отказ от бакалавриата, в первую очередь, воспринимается как отрыв от западной системы образования. Федеральные политологи признают: до этого изменения молодым людям и так было непросто поступить в магистратуру европейского или американского вуза из-за кратно возросших издержек. Теперь такой «ход конём» станет практически невозможным. Несладко придётся и преподавателям… Да некоторые из них и сейчас регулярно вносят коррективы в учебные программы и планы, но объём «переделок», который обрушится на них после того, как четырёхлетнее обучение превратится в пятилетнее (а то и пяти с половиной-летнее), не идёт с этой работой ни в какое сравнение. Какие же преимущества у отказа от бакалавриата? А какие у этой идеи ещё могут встретиться «подводные камни»? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM