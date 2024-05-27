«Дневной дозор»: Перекрытия улиц города - за и против

В Псковской области стартовал сезон развлекательных, культурных и спортивно-массовых мероприятий. Фестивали и марафоны, концерты и перформансы… С одной стороны всё это очень здорово, ведь привлекает туристов и помогает разнообразить досуг горожан. Но с другой стороны… Для проведения этих мероприятий в Пскове принято периодически перекрывать движение транспорта на многих оживлённых улицах в центре. И из-за такого подхода в городе страдают многие люди: ни проехать, ни припарковаться.

Далеко ходить за примерами не нужно. На этой неделе в региональном центре пройдёт псковский велопарад. Маршрут проложен фактически по всей территории города — и по Гражданской улице, и по Фабрициуса, и по Кузнецкой; Октябрьскому и Рижскому проспектам, а ещё Советской улице и Юбилейной. И чтобы обеспечить безопасность участников велопарада, в Пскове в этот день будет действовать временное ограничение движения для автомобилистов. Нужно сказать, что в соцсетях новость о грядущих перекрытиях вызвала неоднозначную реакцию. На тех, кто делился своим возмущением, тут же «набросились» сторонники тезиса «чем больше активностей, тем жить в городе веселее».

Что же до нас, то мы с одной стороны, целиком поддерживаем развитие спорта и его популяризацию. Как говорится, голосуем обеими руками за то, чтобы люди активно чем-то занимались (а не ломали от безделья скамейки и разбивали остановки). Однако при этом жизнь в городе не должна быть парализована. Ведь в теории провести веломарафон можно было бы не на центральных улицах Пскова, а за городом, скажем, в Моглино или в Острове, на спортбазе «Юность». Обязательно ли для этого кататься по улицам и перекрывать движение? Ведь во время этих мероприятий Псков продолжает жить своей естественной жизнью. Жизнью, в которую вторгаются перекрытия.

Есть мнение о том, что сфокусироваться можно было бы на двух-трёх глобальных мероприятиях в год. Ради них можно было бы пойти и на перекрытие — в честь каких-то важных памятных дат, например, Дня Победы. У нас же то ралли, то марафоны, то велогонки, то театральные шествия, то ярмарки… И раз за разом перекрытия. Нужно ли это делать так часто? Pro et Contra сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM