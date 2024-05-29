«Дневной дозор»: Уход от коммерческих управляющих компаний

В 2000-х годах в России была проведена реформа ЖКХ. Благодаря ней традиционный, ещё советский институт домоуправлений (в Пскове они назывались МУМРами — муниципальными предприятиями по управлению микрорайоном), был реформирован и поставлен на коммерческие рельсы. Так появились хорошо известные всем сегодня управляющие компании. 10-15 лет назад идея реформы многим казалась правильной. Не одна «управляйка», а несколько. И все они, по задумке авторов реформы — должны были бороться за клиента, стараться заполучить своего потребителя и его деньги, эффективно работать в здоровой конкурентной среде и развивать сектор жилищно-коммунального хозяйства. На бумаге идеальная картина. Но не в реальности. Так уж бывает в нашей стране, что реформы, внедрённые с благовидными целями, потом реализовываются весьма криво. Так же произошло и в случае с частными управляющими компаниями.

Эти коммерческие организации зачастую стали монополистами на своих участках. Кому они подчиняются и где найти на них управу? Ответы на эти вопросы до сих пор весьма размыты. Вот и вытворяют десятки нерадивых управляющих компаний по всей стране всё, что хотят. Мошенничество, недобросовестное исполнение «управляйками» своих обязанностей… С этими делами разбираются не только муниципальные администрации, но и прокуратура (например, в Пскове в конце февраля текущего года надзорное ведомство уличило управляющие организации в ненадлежащем содержании более сорока многоквартирных домов). Недовольство в обществе, тем временем, множится.

Обратили внимание на проблему и на федеральном уровне. Некоторое время назад министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин выступил, по сути дела, с идеей возврата к прежней системе. Речь идёт об отказе от коммерческих «управляек» и перспективе создания государственных компаний, которые бы занимались осуществлением этих услуг жилищно-коммунального хозяйства.

На первый взгляд, решение кается логичным. Но при детальном рассмотрении... Эксперты называют государство «самым неэффективным собственником» и «самым неэффективным предпринимателем». А потому в свете идеи отказаться от коммерческих «управляек» высказываются опасения, что спустя время большинство новых государственных управляющих компаний попросту станут банкротами. А дотировать их придётся из и без того скромного городского бюджета. Так надо ли возвращать управляющие компании в государственный сектор? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM