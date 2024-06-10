«Дневной дозор»: Помогут ли штрафы за опасное вождение повысить безопасность на дорогах?

Ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях в России погибают тысячи граждан. Сотни из них становятся жертвой лихачей. Например, депутаты Госдумы убеждены, что по вине автомобилистов, которые ведут себя наплевательски по отношению к другим участникам движения и демонстрируют опасную езду — практикуют внезапные перестроения, петляют между машин, стараясь обогнать всех, применяют резкое торможение, превышают скорость — совершается до 80% всех аварий.

И если с нарушениями скоростного режима у нас в стране более-менее научились бороться за счёт камер видеонаблюдения, то остальные «грани поведения лихачей» до настоящего времени оставались без внимания. Тем временем видео в социальных сетях, на которых водители дорогих иномарок «демонстрируют свою опасную езду» — совсем не редкость. И вот таких-то нарушителей народные избранники наконец решили «приструнить». Ради этого они предложили внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. И добавить в него наказание для тех, кто практикует опасную езду. Если закон примут, лихачам грозит штраф от 3 до 5 тысяч или лишение водительских прав на 3 месяца.

С одной стороны мера понятная и правильная. Но с другой… Не ясно, кто и как будет фиксировать опасную езду? Смогут ли доказать этот факт правоохранители? Ведь техники, которая бы отмечала в потоке подобное зигзагообразное движение, а после присылала бы за него штраф, нет. Да и в целом стоит вопрос трактовок и обоснований. Какое движение является опасным? А какое обоснованным? Словом, в этом ключе пока больше вопросов, нежели ответов. Так помогут ли штрафы за опасное вождение на самом деле повысить безопасность на дорогах? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM