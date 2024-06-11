«Дневной дозор»: День России

В России огромное количество праздников и памятных дат. В том числе и государственно-патриотических. В этом списке и День народного единства, и День России, и День флага, и День Конституции... Одни из них объявлены государственными праздниками и являются нерабочими днями, другие — нет. Да и вообще, названий у всех этих торжеств много, а смысл, который вкладывается в каждый из них, люди понимают не вполне отчётливо. И как раз об этом говорят общественные опросы. Они же показывают, что на протяжении практически 20 лет, ни один из этих праздников, увы, так и не стал по-настоящему народным.

В программе «Дневной дозор» мы ранее неоднократно задавали нашим экспертам вопросы «что для вас День народного единства?», «что для вас День России?», «какие вы смыслы в этом видите?». И ответы получали самые разные. В параллель здесь хочется привести недружественную нам сегодня Америку. Там главным государственным праздником является День независимости. Он один, общий для всех. Почему же у нас не получается создать какой-то один понятный патриотический праздник, который стал бы людям родным и понятным? Да, есть 9 мая — День Победы, праздник со слезами на глазах. Что же до других памятных дат… Есть мнение о том, что такое разнообразие праздников совсем не трогает за душу людей. В лучшем случае, они радуются дополнительному выходному летом.

Может быть, имеет смысл вместо этого большого количества праздников, некоторые из которых являются выходными днями, а некоторые рабочими (но при этом отмечаются) сделать какой-то один, но действительно народный? И уж тогда вкладываться в его раскрутку… Pro et Contra в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM