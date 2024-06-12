«Дневной дозор»: Застройщиков обяжут сносить незавершенные долгострои - за и против

Депутаты Госдумы от «Единой России» подготовили к внесению в Госдуму пакет законопроектов, направленных на решение проблем с долгостроями. Инициатив там сразу несколько. Но одна из самых обсуждаемых сейчас — обязать застройщиков сносить не сданные вовремя в эксплуатацию здания.

Решение радикальное, и не поспоришь. Между тем, депутаты уверяют: сейчас в этой части существуют значительные пробелы в законодательстве. Они приводят к тому, что правовая судьба долгостроев не решается десятилетиями, а «брошенные территории с ветшающими конструкциями превращаются в язвы на теле города». Сносить то, что не удалось достроить… Предполагается, что такая мера будет стимулировать девелоперов к своевременному завершению работ и недопущению появления долгостроев.

На деле же этот законопроект вызывает много вопросов. Ведь если слепо следовать его букве, то, скажем, в Псковской области многие проекты так и не вошли бы в строй никогда. Приведём несколько примеров: строительство Социального городка в деревне Борисовичи Псковского района началось в 2013 году. А первых жильцов он принял только зимой 2024-го. Псковский онкодиспансер строился больше двух лет, Перинатальный центр — более четырёх. Здание бывшей гостиницы «Интурист», заложенное на берегу Великой ещё в 1987 году и позднее превращённое в кампус ПсковГУ, не закончили до сих пор. И такая картина вырисовывается, если брать лишь объекты социальной инфраструктуры.

Что же касается недостроенных жилых домов, то недостроями они оказываются уж точно не просто так. Нередко застройщик в процессе выполнения работ становится банкротом. И тогда ему не то, что дом достроить, ему и снести его не на что. Кто будет заниматься этим при таков раскладе? Государство? А оно откуда возьмёт деньги? Так насколько актуален такой законопроект и поможет ли он на самом деле решить проблему долгостроев? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM