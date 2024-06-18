«Дневной дозор»: Нужно ли гражданам дать право защищать свой дом любыми способами?

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене пределов самообороны при защите дома. Проект предполагает, что в российском законодательстве будет закреплен принцип «Мой дом — моя крепость». Граждане могут получить право защищаться на своей территории — в месте проживания или в месте пребывания — любыми доступными средствами. Надо сказать, что во многих странах отсутствие пределов самообороны — уже давно сложившаяся норма: в случае реальной опасности человек на своей территории может защищаться от кого угодно и как угодно. Вроде бы звучит логично, но есть у такой нормы и противники. В общественной дискуссии озвучиваются опасения, что, если законопроект будет принят, то понятие «превышение необходимой самообороны» уйдет в прошлое. И тогда у человека будут полностью развязаны руки в плане используемых методов самозащиты, защиты близких и своего имущества, и тогда ему будет намного легче уйти от ответственности за пьяную разборку с друзьями на кухне. «А что — это была самооборона. Так нужно ли гражданам дать право защищать свой дом любыми способами? Чего в этой инициативы больше — здравого смысла или необдуманного следования веяниям Запада? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM