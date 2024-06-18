«Дневной дозор»: Власть VS Оппозиция - допустимо ли в публично оскорблять оппонентов?

На прошлой неделе Псковский обком КПРФ выступил с политическим заявлением, в котором осудил действия представителей «Единой России» и попросил правоохранительные органы дать им свою оценку. Поводом для обращения стало высказывание руководителя фракции «Единой России» Армена Мнацаканяна в адрес оппозиции на минувшей сессии областного Собрания. Досталось на майской сессии представителям оппозиционных фракций и от губернатора Михаила Ведерникова и председателя областного Собрания Александра Котова, которые критиковали депутатов от КПРФ и Яблока в областном парламенте, в том числе — за систематическое голосование против бюджета.

Псковский обком КПРФ осудил такого рода заявления представителей партии власти и призвал правоохранительные органы дать им должную оценку. Но ведь, если вспомнить, оппозиция и сама довольно часто критикует и оскорбляет власть и «Единую Россию», например, называя «партией жуликов и воров». Вообще представители оппозиции нередко практикуют навешивание ярлыков и используют оскорбительные эпитеты в адрес партии власти. Такие прецеденты были и в региональном парламенте. В свою очередь, отдельные единороссы нередко с разных трибун призывают к жестким мерам в отношении оппозиции.

Насколько этично ведут себя оппозиция и представители партии власти, позволяя себе выражаться? Где грань между конструктивной критикой и оскорблениями (или еще хуже — экстремистскими призывами)? Допустимо ли вообще в публичной дискуссии оскорблять оппонентов? И почему в российской политической культуре не складываются конструктивные отношения власти и оппозиции? Почему в странах парламентской демократии власть прислушивается к оппозиции, а оппозиция уважительно относится к власти, а у нас тотальная непримиримость - власть не может признать, что у оппозиции есть и здравые предложения, а оппозиция не может признать, что у власти есть достижения и она работает на благо людей? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM