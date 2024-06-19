«Дневной дозор»: Что лучше разместить на месте бывшего белорусского рынка?

На днях стало известно, что с 1 июля в Пскове прекращает свою работу белорусский рынок, который располагается на территории между улицами Карла Маркса и Ленина. Были в его истории «золотые» времена, когда на рынке бурно кипела торговля: в 90-е одежду продавали прямо с капота автомобилей, а потом появились и благоустроенные торговые места. Но с годами в Пскове понастроили торговые комплексы с множеством отделов одежды, и все горожане метнулись туда. Белорусский рынок стал мало кому интересен: многие попросту «срезАли» через него дорогу на улицу Ленина и Октябрьскую площадь. А торговые ларьки между тем ржавели и территория приходила в еще большее запустение…

Неудивительно, что новость о закрытии белорусского рынка городская общественность восприняла крайне позитивно. А как иначе! Это ж пережиток 90-х, безобразное пятно в историческом центре Пскова! Вроде за туристическую привлекательность боремся, а тут такие безобразные объекты под самым носом у туристов! Хотя справедливости ради надо признать, что в разные годы предпринимались попытки вдохнуть в эту территорию новую жизнь, например, создать там торговое и деловое пространство. Но все эти обсуждения так ни к чему и не привели. Так или иначе, теперь у территории новый распорядитель. После закрытия рынка предпринимателям обещали дать 10 дней на разбор своих торговых точек. А что потом? Не превратится ли эта территория в такой же пустырь, как бывший рынок на «Четырех углах»? Как ее эффективно использовать?

Региональные власти подумывают построить там новое здание Псковской областной филармонии. Вот уже больше 30 лет она ютится в здании бывшего лекционного зала Дома политпросвещения, который ей выделили - на минуточку - как временный вариант размещения. Но, как известно, все временное рано или поздно рискует стать постоянным. Цена строительства нового здания — 3 миллиарда рублей, правда, источник финансирования пока не найден. Но филармония — лишь один из возможных вариантов эффективного использования территории теперь уже бывшего белорусского рынка. А что бы хотели видеть на этом месте псковичи? Жилую застройку? Торговый центр? Сквер? Скейт-парк? А, может быть, фонтан или променад с сувенирными лавками? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM