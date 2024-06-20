«Дневной дозор»: «Мама, я жду тебя» - почему Псковская область в числе лидеров по количеству абортов?

На днях вице-премьер РФ Татьяна Голикова на правительственном часе перечислила регионы с самым высоким показателем абортов на тысячу женщин фертильного возраста. В их числе — Псковская область. Странное явление — казалось бы, у нас патриархальный, консервативный, скрепный регион с сильными православными традициями. По сути на Псковщине должна превалировать традиционная семья. Президент Владимир Путин призвал жителей страны держать курс на многодетность, а у нас так много абортов! С чем связан такой репродуктивный выбор? Людям материально не потянуть детей? Или это тлетворное влияние Запада, где серьезную силу набирает движение child-free? Или молодые псковичи рассматривают свое пребывание в Псковской области как временное, ориентируясь на Москву и Санкт-Петербург и желая там закрепиться, заработать, а потом уже заводить детей? Или это наша региональная система здравоохранения недорабатывает? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM