«Дневной дозор»: Фестивальный марафон - за и против

В последние два года жизнь в Пскове все больше напоминает бесконечный марафон всяческих праздников, фестивалей и опен-эйров. Такого обилия культурно-массовых мероприятий не было многие годы. С одной стороны это очень хорошо воспринимается горожанами — есть куда сходить, есть где отдохнуть и провести время с семьей. А, кроме того, такого рода мероприятия позитивно влияют на развитие событийного туризма, поскольку привлекают не только горожан, но и туристов из других регионов.

Но такой фестивальный нон-стоп нравится не всем. Есть критики, по мнению которых вся наша культурная политика сводится к «фантикам» - развлекухе публики, сопряженной с уличным фаст-фудом, а в некоторых случаях еще и с распитием спиртных напитков — вместо того, чтобы вкладывать дополнительные силы и средства в важные культурные направления, в том числе в поддержку учреждений культуры, например, на селе. А с учетом того, что порой в одно и то же время проходит несколько фестивалей или праздников, страдает качество организации (потому что у организаторов только две руки). Плюс людям невозможно попасть сразу на несколько событий, потому что в одно время оказаться в разных местах невозможно. Добавьте к этому периодическое перекрытие города и использование городских общественных пространств под фестивальные зоны, ввиду чего жители близлежащих домов жалуются на громкую музыку, шум и заставленные машинами дворы. Ряд критиков высказывают возмущения по поводу фестиваля «Виноград», который до конца июня будет проходить на берегу Псковы. В большие общегородские мероприятия, отмечают они, в Пскове принято ограничивать продажу алкоголя, а на фестивале «Виноград» употребление вина разрешено.

Нужны ли нам фестивали и праздники в таком количестве? Не лучше ли бюджетные средства, перенаправить на решение актуальных проблем культуры и туризма? Насколько совместимы массовые фестивали и алкоголь? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM