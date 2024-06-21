Рейтингомер: Елкину от президента, подпоручик Киже-Шатурный и Cartier для Михачевой

Всех категорически приветствую! Это Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением об активности политиков, чиновников, общественников и других публичных персон. Как всегда, оценки здесь выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Погнали!

Источник: ПЛН-FM