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Рейтингомер: Елкину от президента, подпоручик Киже-Шатурный и Cartier для Михачевой
24.06.2024 18:30 «ПЛН-FM»
Всех категорически приветствую! Это Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением об активности политиков, чиновников, общественников и других публичных персон. Как всегда, оценки здесь выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Погнали!
Источник: ПЛН-FM
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