«Дневной дозор»: Нужна ли Пскову профессиональная футбольная команда мастеров?

В 90-е годы на базе стадиона «Машиностроитель» у Пскова была своя собственная профессиональная футбольная команда. Она выступала во второй лиге профессионального российского футбола, а после стала частным клубом «Псков-747». Во время губернаторства Андрея Турчака, вспоминают историки футбола, эта команда показывала определённые достижения и была потенциально готова к переходу в первую лигу. Однако не перешла. И сегодня псковский футбол де-факто откатился в любительский. Своей профессиональной команды в региональном центре нет (тогда как в Великих Луках есть профессиональный клуб — «Луки-Энергия»). И эта коллизия очень огорчает многих спортсменов и болельщиков.

В минувшем месяце в Пскове побывал один из самых титулованных футболистов страны — первый российский футболист, ставший победителем двух самых престижных футбольных еврокубковых турниров — Кубка УЕФА и Лиги Чемпионов УЕФА — Дмитрий Аленичев. Во время беседы с корреспондентом Псковской Ленты Новостей о настоящем и будущем псковского футбола он заявил, что региональному центру нужна «команда мастеров» — собственный профессиональный клуб.

Нужно сказать, что это мнение вызвало неоднозначную реакцию у общественности. «Псковская футбольная команда мастеров» — звучит, конечно, статусно. И тем, кто так или иначе связан с футболом, вероятнее всего, хотелось бы иметь в городе команду профессионалов... Но возможно ли это? Пожалуй, с таким же успехом, кто-то мог бы пожелать и трассу Формулы-1 в областном центре. Тут нужно понимать, отмечают критики, что профессиональный футбольный клуб — это бизнес. И бизнес многомиллионный, очень сложный, который в России получается у единиц. Поэтому большинство профессиональных команд — это клубы, которые финансируют спонсоры-госкорпорации, например, «Газпром», «Лукойл», РЖД. Они материально поддерживают клубы Премьер-лиги. А вот малые клубы, как правило, тянут на себе субъекты федерации. Но всё чаще те, у которых бюджеты значительно богаче псковского.

У нас же город, откровенно говоря, бедный — лишних денег в бюджете не хватает на то, чтобы решить разом даже все социальные проблемы, да и градообразующих предприятий нет. И где же с такими вводными взять этот профессиональный псковский футбольный клуб? Да и вообще… Почему упор нужно делать именно на футбол? А не на теннис, например, не на биатлон или какие-нибудь другие виды спорта. О том, нужна ли Пскову профессиональная футбольная команда, сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM