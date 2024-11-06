«Дневной дозор»: Почему срываются сроки государственных и муниципальных контрактов?

Многие жители Пскова, проходя через площадь Ленина, заметили, что реконструкция здания бывшего кинотеатра «Октябрь» как-то затянулось. Вроде бы визуально здание выглядит завершенным, на нем даже есть красивая подсветка, но историко-краеведческая библиотека в нем все еще не открывается, а на прилегающей территории по-прежнему продолжаются работы. По контракту реконструкцию должны были завершить до 1 августа, но свет в конце тоннеля пока не очень просматривается. В дело вмешалось «око государево» прокуратура — ведомство решило помочь подрядчику прочувствовать всю серьезность момента и сдать объект как можно быстрее.

Если вспомнить, и месяца не проходит, чтобы в нашем регионе не происходило какой-нибудь истории с сорванными сроками ремонта, строительства объектов или с некачественными работами. Социальный городок, реконструкция улицы Яна Фабрициуса, капремонт школ в разных муниципалитетах и набивший оскомину кампус ПсковГУ — это то, что первым приходит в голову, а на самом деле список проблемных объектов, которые слишком долго строились или ремонтировались (а некоторые строятся до сих пор) - длиннее.

Казалось бы, если ты заявляешься на конкурс, выигрываешь его и берешь на себя обязательства сделать свою работу качественно и в срок, то будь добр, постарайся — тебе за это в рамках заключенного контракта платят деньги. Но система дает сбой, а претензионная работа, включая штрафы и занесение в реестр недобросовестных подрядчиков, не всегда приносит желаемые результаты. Почему не удается сдавать объекты в срок? Как выстроен контроль заказчиков за работой подрядчиков на объектах? Есть ли эффективные рычаги воздействия на недобросовестных подрядчиков? И что надо сделать, чтоб проблему некачественных работ и сорванных сроков решить раз и навсегда? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM