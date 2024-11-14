«Дневной дозор»: Насколько ПсковГУ соответствует статусу регионального опорного университета?

Последние десятилетия российское высшее образование находится в состоянии перманентного реформирования. Одним из плодов таких реформ стало создание опорных вузов в регионах. В Пскове он тоже появился, но значительно позже, чем в других регионах. Псковский государственный университет был создан в 2010 году путем слияния двух высших учебных заведений — Псковского государственного педагогического института имени С. М. Кирова, Псковского политеха и трех средних профессиональных учебных заведений — индустриального техникума, колледжа строительства и экономики и Великолукского строительного колледжа. В 2017 году ПсковГУ стал одним из региональных опорных университетов.

К этому моменту другие коммерческие вузы в регионе позакрывались, хотя в 90-е их насчитывалось свыше 20. И сегодня у выпускников школ (если у их родителей нет возможности отправить ребенка учиться в столицу), выход только один — поступать в наш универ. При этом из года в год мы слышим о работе ПсковГУ много негатива. Многие из старых кадров, которые работали еще в «педе» и «политехе», поувольнялись. Неоднозначную реакцию в обществе вызвала переориентация университета на обучение студентов из Индии и государств Африки. Кроме того, не раз ПсковГУ попадал на последние строчки рейтингов вузов и получал предупреждения от различных ведомств. Хотя, казалось бы, старт был неплохой.

Насколько ПсковГУ сегодня соответствует статусу опорного вуза и отвечает региональным потребностям, в том числе задачам, которые стоят перед сектором реальной экономики и социальной сферы? Чего ему не хватает? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM