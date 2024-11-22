«Дневной дозор»: Надо ли опасаться еще большей эскалации конфликта между Россией и Западом?

Эта неделя запомнится очередным обострением ситуации в мире. Отправной точкой для событий последних дней послужило заявление пока еще президента США Джо Байдена, в котором он впервые разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Это заявление прозвучало 17 ноября, и уже 19 и 20 числа по России были нанесены удары ракетами ATACMS и Storm Shadow, после чего конфликт на Украине, по своей сути вышел за рамки локального. Использовать подобное дальнобойное оружие по нашей территории без западных специалистов невозможно, а значит, соответствующие страны сознательно стали сторонами конфликта со всеми вытекающими последствиями. Россия не раз предупреждала западных «партнеров» о недопустимости подобных шагов, но Запад пошел по пути эскалации, в связи с чем и возникла необходимость в финальном предупреждении.

21 ноября Воздушно-космические силы России нанесли комбинированный удар по одному из крупных объектов оборонно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Вчера же вечером эфиры российских телеканалов прервало короткое, но емкое обращение президента России Владимира Путина. В нем глава государства заявил, что удар был нанесен новейшей российской ракетой средней дальности «Орешник». Баллистическая ракета была использована в безъядерном исполнении. Она атакует цель со скоростью 10 махов (2,5 - 3 километра в секунду). Средств противодействия такому оружию на сегодняшний день нет ни у Запада, ни тем более у Украины. Президент России Владимир Путин четко дал понять западным странам, что их действия могут привести к глобальному ядерному конфликту и что в случае дальнейшей эскалации агрессивных действий со стороны Запада российская сторона будет отвечать так же решительно и зеркально. Объекты для поражения будут определяться исходя из угроз безопасности России. Мирным жителям будут заранее предлагать покинуть опасные зоны. Стоит ли в свете событий этой недели опасаться еще большей эскалации конфликта и втягивания России в глобальную войну с Западом? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM