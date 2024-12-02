«Дневной дозор»: Как сократить нагрузку на школьников и учителей?

На протяжении последних десятилетий Минобрнауки постоянно ставит эксперименты над школьниками, изобретая для них новые предметы и внеурочные активности. Родители, педагоги и психологи бьют в колокола по поводу колоссальной нагрузки на учеников. Сегодня они, можно сказать, лишены детства. Практически все время уходит на учебу в школе и на выполнение домашнего задания, причем, начиная с младших классов. А если ребенок посещает еще и какие-то кружки и секции, то о прогулках и отдыхе он может точно забыть (спасибо, что ночью хотя бы можно поспать). А потом добавляются ОГЭ, ЕГЭ и связанная с ними дополнительная нервотрепка, плюс репетиторы.

В советское время дети не знали, что такое репетиторы, и случаи их посещения были единичны на всю параллель. К ним ходили те, кто испытывал серьезные проблемы с успеваемостью, и те, кто готовился к поступлению в престижные столичные вузы уровня МГУ или МГИМО. А сегодня через институт репетиторства проходят практически все школьники. И есть тут некий парадокс. С одной стороны, у нас в стране бесплатное образование, гарантированное Конституцией, а с другой - родители вынуждены платить за репетиторов, чтобы они научили детей тому, что они не смогли усвоить в бесплатной школе. И еще момент: в школах не хватает учителей (в том числе и потому, что многие педагоги уволились и ушли в репетиторство). А на тех, кто остался в школе, ложится непомерная нагрузка. Многие учителя работают более чем на одну ставку плюс бесконечные отчеты, а традиционным способом «приятного» времяпрепровождения дома для них стала проверка домашних заданий. Своя семья и личная жизнь отходят на второй план.

Неудивительно, что проблемой перегрузок, прежде всего учеников, озаботились на самом высшем уровне. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по просвещению обсудить этот вопрос с учителями, представителями родительского сообщества и профильного министерства, потому что в нынешних условиях у детей практически не остаётся времени и сил на увлечения и живое общение с друзьями. Постоянное усложнение учебной программы, перегруженное расписание — до восьми уроков в день, посещение факультативов, объём и сложность домашних заданий; подготовка к контрольным и ЕГЭ — все это неизбежно приводит к усталости от процесса обучения, к перманентному нервному напряжению и сказывается на состоянии здоровья.

Такая огромная нагрузка на школьников — это нормально? Без этого вообще никак в условиях современных реалий? Или действительно пора уже раскручивать механизм в обратную сторону и пощадить детей? За счет чего можно сократить нагрузку на школьников и учителей? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM