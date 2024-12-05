«Дневной дозор»: Как изменить отношение общества к рабочим профессиям?

Дефицит инженерно-технических кадров только в оборонно-промышленном комплексе России превышает 400 тысяч человек. В «гражданских» отраслях производства - от заводов, до сельхозпредприятий - ситуация не лучше. В прошлом году промышленные предприятия, опубликовали лишь на одном из многих сервисов поиска работы 650 тысяч вакансий. Но это только видимая часть айсберга: не все заводы и фабрики ищут сотрудников на этом ресурсе.

Рабочие руки нужны везде, информационное пространство нашего региона заполнено объявлениями о поиске сотрудников, которые умеют и готовы трудиться на реальном производстве. Руководители заводов конкурируют друг с другом за кадры, поднимают представителям рабочих специальностей зарплату, но это не решает проблемы, ведь притока «свежей крови» на производство почти нет. В итоге, по заверению главы департамента образования Москвы Ирины Каклюгиной, сварщики в столице могут заработать до полумиллиона рублей в месяц. Также в топ высокооплачиваемых столичных специалистов вошли слесари, которые получают до 350 тысяч рублей.

Несмотря на это, молодёжь пока не стремится к станку, или в кабину комбайна - спрос на рабочие специальности среди абитуриентов невелик, следуя за падением спроса, средние специальные учебные заведения снизили число мест для подготовки квалифицированных рабочих. Кадровый кризис носит системный характер, и начался он не сегодня. В современном мире молодёжь, и не только, всё чаще выбирает альтернативные пути развития карьеры, избегая традиционных рабочих мест на производстве. Или же, молодые люди предпочитают госслужбу, ненапряжные обязанности, гарантированную зарплату, мягкое кресло и уютный кабинет. Никто не горит желанием работать в реальном секторе экономики. Опросы показывают, что, по мнению современных выпускников школ, престижными являются такие профессии, как медиабизнес, блогинг, кинопроизводство. «Папа - токарь, я - тик-токер», - вот выбор современной молодежи.

Почему раньше такие профессии, как тот же упомянутый ранее токарь или сварщик, были вполне себе престижными, а сейчас нет? С чем это связанно? Почему складывается такой дефицит кадров во всех отраслях производства и есть ли рецепт, как с ним справиться?

Об этом - в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM