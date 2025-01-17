«Дневной дозор»: Как изменилась ситуация с вывозом ТКО в регионе через год после мусорного коллапса?

С 1 января 2019 года в России стартовала так называемая - «мусорная реформа», результатом которой по замыслу инициаторов должен был стать новый подход к сфере обращения твердых коммунальных отходов. Псковичам, как и всем жителям России, обещали новые стандарты работы с мусором, включая его раздельный сбор, сортировку и современные экотехнопарки вместо привычных городских свалок. С тех пор только отобранные по конкурсу организации - региональные операторы - имеют право работать с твердыми коммунальными отходами. В Псковской области, как и во многих других регионах, реформа стартовала не без сложностей. Логистические цепочки выигравший конкурс регоператор - компания «Экопром»- выстраивал с трудом, на его работу было немало нареканий.

Обещанного экотехнопарка жители региона пока не дождалИсь, зато цифры в квитанциях за вывоз мусора заметно подросли. Других изменений обычные горожане в большинстве своем не заметили. Но переломным для ситуации стал 2024 год, который стартовал с мусорного коллапса. Проблемы начались еще во время новогодних праздников, когда конфликт между регоператором «Экопром» и предприятием по сортировке «Спецтранском» привел к образованию длинных очередей на разгрузку мусоровозов. Накопление мусора под окнами псковичей спровоцировало невыносимые условия для жизни. Власть долгое время старалась публично не реагировать на проблему. В итоге был вынужден вмешаться губернатор Михаил Ведерников, который назвал происходящее «настоящим саботажем» и пригрозил привлечь виновных к ответственности. К решению проблемы подключились правоохранительные органы, а затем и депутаты регионального парламента, которые оперативно приняли поправки в нормативные документы, позволяющие лишать недобросовестные компании статуса регоператора.

К сожалению, весной регион накрыла вторая волна «мусорного коллапса», в результате компания «Экопром» была лишена статуса регоператора. На смену ей пришла организация с государственным участием — «Экогрупп», которая стала сначала временным, а с 17 января, по результатам конкурса - постоянным регоператором по уборке и утилизации мусора. Правительство региона создало госкомпанию, что потребовало не только вложений из бюджета на приобретение техники в лизинг, но и выстраивания процесса сбора и утилизации мусора. По факту новая компания занимается вывозом твердых коммунальных отходов уже полгода, пришло время подвести первые итоги работы. Какую оценку готовы выставить наши собеседники за работу нового регионального оператора? Изменилась ли ситуация с вывозом мусора за последние пол года? Есть ли жалобы граждан на несвоевременный вывоз коммунальных отходов? Об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM