«Дневной дозор»: Почему запретительные меры не работают?

В последние годы в России мы наблюдаем «бум» активности законодателей разных уровней (от федерального до муниципального), которые разрабатывают и принимают все больше «запретительных» законов, ограничивающих разные аспекты жизни граждан. В современной России нельзя курить и употреблять алкоголь в общественных местах, штрафы грозят за нарушение правил выгула животных или за парковку на зеленой зоне во дворах. Наконец, шуметь в «неположенное» время тоже запрещено.

Кстати, именно в региональный «закон о тишине» на первой в этом году сессии депутаты областного Собрания внесли существенные коррективы. Напомним, что в нашем регионе действует запрет на нарушение тишины. С 21 часа до 08:00 и с 13 до 15 в будние дни и с 22 до 10 утра в выходные дни шуметь нельзя в жилых домах, во дворах и общественных местах. Согласно новым нормам, штраф для граждан за первое нарушение составит от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч, а для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей. В случае повторного нарушения в течение года суммы будут значительно увеличены. А максимальный штраф за нарушение тишины «подрос» до 30 тысяч рублей.

Казалось бы, нужно приветствовать стремление законодателей создавать комфортные условия для граждан, но правоприменительная практика демонстрирует, что многие из запретительных законов не работают. Многие из норм остаются лишь на бумаге, а правоохранительные органы не всегда реагируют на обращения граждан. В итоге люди продолжают сталкиваться с шумными компаниями и курением в общественных местах или с нарушениями при выгуле собак. Без реального контроля и активного участия общества принятые законы могут остаться лишь декларациями о намерениях, не способными решить насущные проблемы.

Почему многие запретительные меры не работают? Поможет ли повысить эффективность исполнения законодательных запретов простое повышение суммы штрафов за их нарушение? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM