«Дневной дозор»: Нужно ли привлекать общественность к определению, где и какой мурал рисовать?

На днях на опорах Ольгинского моста в Пскове появились изображения княгини Ольги и князя Владимира. В социальных сетях развернулась дискуссия, псковичи задаются вопросами, кому принадлежит авторство идеи разместить эти муралы в историческом центре города? Почему именно эти изображения появились напротив Псковского кремля?

Нужно отметить, что вопросы, касающиеся размещения муралов и других художественных объектов, возникают у псковской общественности не в первый раз. И если художественные их достоинства и недостатки, по большому счету, – дело вкуса, то сам подход к размещению монументальной живописи многие горожане заслуженно критикуют. Муралы появляются иногда, как будто спонтанно, - утром горожане с удивлением обнаруживают новую живопись рядом с памятниками истории. При этом, в отличие от предыдущих лет, широкого общественного обсуждения эскиза и места его размещения не проводится.

Напомним, что несколько лет назад власти внедрили в областном центре дизайн-код, который, как предполагалось, должен был упорядочить визуальное оформление города, избавить его от цветового «шума». Дизайн-код, в идеале, должен был установить единые стандарты и правила, способствующие созданию гармоничного и привлекательного визуального пространства. Да, яркие коммерческие вывески ушли в прошлое, но разноцветные муралы как будто добавляют тот самый цветовой шум в палитру исторического центра. Это создает ощущение двойных стандартов. В итоге одни художественные инициативы вызывают общественное одобрение, а другие — недоумение и возмущение.

Местные жители часто сталкиваются с ситуациями, когда одни объекты воспринимаются как искусство, а другие — как бесполезные или даже вредные для городской эстетики. Это подчеркивает отсутствие последовательности и прозрачности в подходе к художественным проектам. Если проанализировать результаты дискуссии по поводу новых арт-объектов, можно заметить, что люди настаивают на необходимости вовлечения в обсуждение проектов, влияющих на формирование культурного облика города всех заинтересованных сторон — архитекторов, искусствоведов и представителей культурной общественности. Без этого диалога искусство рискует стать инструментом для удовлетворения интересов отдельных лиц, а не отражением духа Пскова и его жителей.

Необходимо ли широкое общественное обсуждение при принятии решений о размещении муралов и других художественных объектов в Пскове? Кто должен принимать решение о том, на какой поверхности разместить тот или иной мурал? Власти, эксперты, горожане? Почему одни художественные инициативы вызывают у жителей положительный отклик, а другие — негатив? Как можно улучшить коммуникацию между чиновниками и общественностью в вопросах, касающихся визуального искусства? Об этом мы поговорим с экспертами в сегодняшнем выпуске программы «Дневной Дозор».

Источник: ПЛН-FM