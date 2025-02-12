«Дневной дозор»: Разговор Путина и Трампа - прорыв на пути к мирным переговорам по Украине?

Полуторачасовой телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, «взорвал» новостную повестку. Напомним, в разговоре главы двух государств обсудили ближневосточное урегулирование и двухсторонние отношения России и США, ситуацию на Украине. Трамп оценил данный разговор как продуктивный. Он высказался за скорейшую остановку боевых действий. Владимир Путин поддержал тезис о том, что настало время работать вместе, а также заявил о готовности принять в России американских должностных лиц, в том числе по теме Украины. Кроме того, российский президент пригласил Дональда Трампа в Москву.

Эксперты-международники, дипломаты и главы государств, политики и журналисты активно обсуждают начала диалога между Россией и США. Дают различные оценки результатам этих переговоров и рисуют самые разные сценарии дальнейших взаимоотношений двух стран. На фоне продолжающегося конфликта в Украине, начавшегося в 2014 году и резко обострившегося в 2022 году, любые попытки диалога между ключевыми игроками существенно влияют как на ситуацию в мире, так и на каждого из граждан России. Чтобы понять это, достаточно познакомиться со свежими экономическими новостями: сразу после завершения телефонного разговора лидеров двух стран акции российских компаний пошли в рост, а курс рубля ощутимо укрепился.

При этом политики основных союзников США в Европе в массе своей склонны негативно оценивать начало диалога между Россией и Соединенными Штатами. Европейцы, а в особенности «младоевропейцы» в лице стран Прибалтики, активно выступают против любых уступок России, считая, что это может подорвать безопасность и стабильность в регионе. Они высказываются за продолжение поддержки Украины ,и, в более широком смысле за приверженность стратегии коллективного Запада на «сдерживание России». В свою очередь ряд российских политиков и экспертов высказываются о преждевременности диалога и необходимости достижения целей, обозначенных в начале специальной военной операции.

Стал ли разговор Путина и Трампа прорывом на пути к мирным переговорам по Украине? Почему основные страны Европы так резко против этих переговоров? В чем объяснение этого парадокса? Начало контактов между США и Россией по украинскому конфликту - это хорошо для России? Или время для переговоров еще не наступило и России необходимо продолжать идти к тем целям, которые были заявлены в начале СВО? Ответы на эти вопросы мы будем искать в сегодняшнем выпуске программы «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM