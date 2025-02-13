«Дневной дозор»: Почему россиян не удается отучить от Дня влюбленных?

День Святого Валентина, отмечаемый 14 февраля, стал символом любви и романтики во многих странах мира. Собственно, и пришел-то он к нам в 90-е годы прошлого века с Запада, вместе с целым рядом на тот момент неизвестных в России праздников и традиций. Маркетинговые кампании и реклама сОздали образ идеального романтического дня, который сложно игнорировать. В итоге, даже несмотря на богатство и разнообразие отечественной культуры, Святой Валентин продолжает привлекать внимание и собирать вокруг себя множество сердец и улыбок. В России День Влюбленных по-прежнему отмечают, хотя в последние десятилетия государство приложило немало усилий для популяризации отечественных праздников, таких, например, как День Петра и Февроньи.

Несмотря на массированную госпропаганду, «скрепные» праздники все еще не вытеснили Валентинов день. Молодежь предпочитает дарить друг другу валентинки в феврале, а не ромашки в июле. Многие молодые люди, выросшие в эпоху глобализации, воспринимают иностранные праздники как более современные и интересные. По мнению государственных мужей, это приводит к потере идентичности и осознания своих корней. Так почему до сих пор люди отмечают чужеродные нам праздники, такие как День святого Валентина? Почему, несмотря на то, что государство тратит массу усилий на насаждение традиционных ценностей, все равно не удается отучить молодежь от праздников, которые не являются для нас скрепными? И нужно ли с этими праздниками бороться? Или с годами они и сами умрут? Ответы - в сегодняшнем выпуске программы «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM