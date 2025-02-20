«Дневной дозор»: Патриотизм по разнарядке

Российское государство десятилетиями щедро вкладывает бюджетные средства в патриотическое воспитание молодежи. Десятки или даже сотни миллионов ежегодно тратятся на поддержку проектов по патриотическому воспитанию: открываются специальные школы и центры по воспитанию юных патриотов, подростки в форме постоянно присутствуют на различных мероприятиях патриотической направленности. Режиссеры фильмов активно осваивают бюджет на съемки патриотического кино. Школьная программа переполнена «разговорами о важном» и прочими воспитательными мероприятиями разных форматов, которые призваны вырастить из юных россиян патриотов своей страны. Но вот парадокс: несмотря на все эти усилия, многие представители молодежи не могут даже вспомнить слова Гимна страны, зато охотно поют мелодии из голливудских блокбастеров. Или с гордостью рассказывают о любимых зарубежных исполнителях, но не могут назвать ни одного великого русского композитора. Вместо русских былинных богатырей героями для многих молодых людей являются персонажи из американских комиксов.

Получается, что огромные средства госбюджета и усилия миллионов людей, задействованных в работе пропагандистской машины, не дают видимых результатов? Начало СВО стало ярким подтверждением этой проблемы. Как только Россия началА спецоперацию, тысячи молодых людей, которых годами обрабатывала пропаганда, вместо того чтобы занять свое место в строю защитников Отечеств,а предпочли толкаться в очередях к пунктам пропуска на российской границе.

Как же так? Мы тратим миллиарды на гранты профессиональным патриотам, но не можем вложить в сердца молодых людей истинную любовь к Родине - естественное чувство каждого человека? С чем связан провал российской пропаганды в борьбе за умы молодежи? Почему патриотическое воспитание в нашей стране показало свою несостоятельность? Как нужно бороться за умы молодежи, чтобы ее представители не покидали свою Родину в сложный для нее исторический период? Об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM